İdlib'de rejim saldırısı: 1 şehit, 2 asker yaralı
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İdlib'de rejim saldırısı: 1 şehit, 2 asker yaralı

MSB: "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

28.02.2020 23:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:25
İdlib'de rejim saldırısı: 1 şehit, 2 asker yaralı

MSB: "Ateşkesi sağlamak üzere bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir."

(İHA)

Kaynak: İHA

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