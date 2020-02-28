İdlib'de rejim saldırısı: 1 şehit, 2 asker yaralı
MSB: "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
28.02.2020 23:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:25
MSB: "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir."
(İHA)
Kaynak: İHA