- İdlib'de Ramazan Bayramı coşkusu- Bayram kutlaması sonrası halk Esad rejimini protesto etti
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- İdlib'de Ramazan Bayramı coşkusu- Bayram kutlaması sonrası halk Esad rejimini protesto etti

- İdlib'de Ramazan Bayramı coşkusu Bayram kutlaması sonrası halk Esad rejimini protesto etti Suriye'nin İdlib kentinde halk Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

- İdlib'de Ramazan Bayramı coşkusu- Bayram kutlaması sonrası halk Esad rejimini protesto etti
24.05.2020 20:25 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:25

- İdlib'de Ramazan Bayramı coşkusu

Bayram kutlaması sonrası halk Esad rejimini protesto etti

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde halk Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutladı. İdlibliler, kutlamanın ardından Esad rejimini protesto etti.

İdlib'de halk Ramazan Bayramı namazının ardından kutlamalara katıldı. Kutlamaların ardından İdlibliler, Beşar Esad rejimini protesto etti. Esad rejiminin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen siviller, köylerine ve evlerine dönmek istediklerini vurguladı. Bayram sevincini yaşayan çocuklar da parklarda oyun oynadı.

Korona virüs salgınına karşı hiçbir önlemin alınmadığı kutlamalar ve protestolarda, sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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