İdlib'de pazar yerine saldırı: 1 ölü

02.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:25

İdlib'te bir pazar yerine gerçekleştirilen saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Esad güçleri tarafından İdlib'de bir pazar yerine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar hastanede tedavi altına aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA