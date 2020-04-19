İdlib'de patlama: 2 yaralı
İdlib'de bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
19.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:38
İdlib'de bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
İdlib'in merkezinde bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Patlamada biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi. - İDLİB
Kaynak: İHA