İdlib'de patlama: 2 yaralı İdlib'de bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

İdlib'de bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı. İdlib'in merkezinde bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Patlamada biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi. - İDLİB Kaynak: İHA