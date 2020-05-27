İdlib'de patlama
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İdlib'de patlama

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinde patlama medyada geldi.

İdlib'de patlama
27.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:40

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinde patlama medyada geldi. Patlama nedeniyle büyük maddi hasar oluştu.

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinde sivillerin kaldığı bir yerleşim yerinde patlama meydana geldi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. Ancak sivillerin evlerinde büyük hasar oluştu. Bazı evlerin kullanılmaz hale gelmesi sonucu aileler evsiz kaldı.

Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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