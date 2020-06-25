İdlib'de mülteci kampında yangın
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İdlib'de mülteci kampında yangın

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki El Karameh mülteci kampında çıkan yangın sonucu 8 çadır yanarak, kullanılmaz hale geldi.

25.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:10

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki El Karameh mülteci kampında çıkan yangın sonucu 8 çadır yanarak, kullanılmaz hale geldi.

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde Türkiye sınırı yakınında bulunan El Karameh mülteci kampında gaz sızıntısı nedeniyle yangın çıktı. Yangın sonucu 8 çadır alev alev yanarak kullanılmaz hale gelirken, diğer 10 çadırda ise hasar oluştu. Yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

(Hamad Alnajjar - Abu Mucahit El Halebi/İHA)

İdlib'de mülteci kampında yangın

Kaynak: İHA

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