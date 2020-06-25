İdlib'de mülteci kampında yangın
Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki El Karameh mülteci kampında çıkan yangın sonucu 8 çadır yanarak, kullanılmaz hale geldi.
25.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:12
Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki El Karameh mülteci kampında çıkan yangın sonucu 8 çadır yanarak, kullanılmaz hale geldi.
Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde Türkiye sınırı yakınında bulunan El Karameh mülteci kampında gaz sızıntısı nedeniyle yangın çıktı. Yangın sonucu 8 çadır alev alev yanarak kullanılmaz hale gelirken, diğer 10 çadırda ise hasar oluştu. Yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. - İDLİB
Kaynak: İHA