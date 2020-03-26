İdlib'de mülteci çocuklardan 'evde kalın' çığlığı 9 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin saldırıları sonucunda evlerinden mülteci kamplarına yerleşmek zorunda kalan mülteci çocuklardan koronavirüse (Covid-19) karşı 'önlem alın' çığlıkları yükseldi.

9 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin saldırıları sonucunda evlerinden mülteci kamplarına yerleşmek zorunda kalan mülteci çocuklardan koronavirüse (Covid-19) karşı 'önlem alın' çığlıkları yükseldi. Yaşları 5 ila 6 olan mülteci çocuklar kartonlara yazdıkları İngilizce (Stay home, I wish I can) "Evde kalın, keşke benim de kalacak evim olsa" yazılı kartonlarla yaşadıkları dramı unuturcasına dünyanın koronavirüse karşı önlem alınmasını istedi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayımladığı rapora göre, 9 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de 2014-2019 yılları arasında Suriye'deki iç savaş nedeniyle 5 binden fazla çocuk yaşamını yitirdiği ifade edilmişti. Raporda, 5 milyon çocuğun yardıma ihtiyacı olduğu ve 4 milyon 800 bin çocuğun, doğduktan hemen sonra gözlerini 'savaşa' açtığı kaydedildi.

Kaynak: DHA