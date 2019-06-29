İdlib'de Muhammed Mursi Çadır Kenti kuruldu

Sadakataşı Derneği ve Fetih İlim Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetihder), Suriye'nin İdlib kentinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığınan sivillere yardım faaliyetleri kapsamında 150 çadırdan oluşacak Muhammed Mursi Çadır Kenti'nin 60 çadırdan oluşan ilk etabının açılışını gerçekleştirdi.

Sadakataşı ve Fetihder İnsani yardım kuruluşları, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan sivillere yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda evsiz kalan aileler için toplamda 150 çadırdan oluşacak Muhammed Mursi Çadır Kenti'nin 60 çadırdan oluşan birinci etabının açılışı gerçekleştirildi.

Bölgedeki Sadakataşı ve Fetihder ekipleri, çadır kente yerleştirilen 60 aileye zeytin, un, şeker, pirinç, çay, yağ ve konserve yiyeceklerden oluşan gıda kumanyası dağıttı. Kampta yaşayan çocuklara da hediyeler dağıtıldı.

İdlib kırsalında bulunan birçok noktada ise 4 bin çocuğa yazlık ayakkabı ve çorap dağıtımı yapılırken, bölgedeki Muhayyem Faruk Yetim Kampı ve Muhammed Mursi çadır kentinde yaşayan çocuklar için dondurma dağıtıldı.

"Çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere acil yardım ulaştırdık"

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamda, Suriye'de pek çok kez insanlık dramına şahit olduklarını belirterek, "Son süreçte sınırımıza sığınan yardıma muhtaç ailelerin konaklayabilmesi için Fetihder ile beraber 150 çadırdan oluşan Muhammed Mursi Kampı'nın ilk etabının açılışını gerçekleştirdik." dedi.

Özdal, yardımların yapılmasına vesile olan hayırseverlere teşekkür ederek, "Bölgede çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere acil yardım ulaştırdık." diye konuştu.

Kaynak: AA