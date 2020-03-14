İdlib'de küçük kızın eve dönüş sevinci Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'te başarıyla yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejimden temizlenen bölgelerden biri olan el Jine kasabasındaköyüne dönen küçük kızın sevinci böyle görüntülendi birazcıkta olsa tekrar evlerine döndükleri için çok mutlular.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'te başarıyla yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejimden temizlenen bölgelerden biri olan el Jine kasabasında

köyüne dönen küçük kızın sevinci böyle görüntülendi birazcıkta olsa tekrar evlerine döndükleri için çok mutlular - HATAY Kaynak: İHA