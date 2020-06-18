İdlib'de korona virüs hastaları için hastane açıldı Suriye'nin İdlib kentinde korona virüs hastalarının tedavisi ve izolasyonu için hastane açıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde korona virüs hastalarının tedavisi ve izolasyonu için hastane açıldı.

Korona virüs salgını birçok ülkede etkisini arttırmaya devam ediyor. Suriye'nin İdlib kentinde henüz korona virüs vakası tespit edilmemesine rağmen Suriye-Amerikan Tıp Derneği (SAMS) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliği ile korona virüs hastalarının tedavisi ve izolasyonu amacı ile Özel Ziraat Hastanesi açıldı. Hastane, korona virüs hastalarına ücretsiz tedavi hizmeti verirken, modern ve teknolojik ekipmanlar ile donatıldı. Hastanede 10 yatak kapasiteli yoğun bakım servisi, laboratuvar ve radyoloji servisleri bulunuyor. SAMS ve DSÖ tarafından hastanede görevli personele koruyucu sağlık ekipmanları düzenli olarak, temin edilecek.

SAMS Derneğinde görevli doktor yaptığı açıklamada, "SAMS Derneği olarak korona virüs hastaları için Özel Ziraat Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Hastanede 3 bölüm var. Birinci bölüm yoğun bakımdan oluşmaktadır ve bölümün içinde 10 yatak ile 10 solunum cihazı var. İkinci bölüm orta bakımdan oluşuyor bu bölümde solunum cihazına ihtiyacı olmayan hastalar yatıyor ve bölümde 10 yatak ile 2 diyaliz cihazı bulunmaktadır. Üçüncü bölüm ise korona virüse yakalanan fakat belirti göstermeyen hastalar için. Bunlara ek olarak radyoloji bölümü ve analizler için laboratuvar bölümü bulunmaktadır" dedi.

Öte yandan SAMS VE DSÖ tarafından Darat Azza ve Salqin ilçelerinde bulunan 2 hastane daha korona virüs hastalarının tedavisi için hazır hale getiriliyor. - İDLİB

Kaynak: İHA