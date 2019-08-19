İdlib'de konvoyumuza saldırıda 3 sivil öldü, 12 sivil yaralandı (1)

19.08.2019 15:05

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) unsurlarının, İdlib'deki gözlem noktalarına intikali sırasında Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları 3 hava saldırısı düzenledi. İdlib'in Maaretiinuman ilçesinin girişinde kaydedilen görüntülerde, savaş uçaklarının askeri konvoyun ilerisindeki bir noktayı hedef aldığı anlar yer alıyor. Rejim uçakları diğer iki saldırıda ise TSK konvoyu ile ona mihmandarlık eden eden Özgür Suriye Ordusu unsurlarını hedef aldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır." denildi.

Kaynak: AA