İdlib'de "Her Evde Bir Sağlıkçı" projesi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İdlib'de "Her Evde Bir Sağlıkçı" projesi başladı

25.02.2021 15:22 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:27

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) İdlibli kadınlara ilk yardım eğitimi verilecek "Her Evde Bir Sağlık Görevlisi" adlı kampanya başlattı.

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) İdlibli kadınlara ilk yardım eğitimi verilecek "Her Evde Bir Sağlık Görevlisi" adlı kampanya başlattı.

Suriye'de on yıldır süren iç savaşta Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedef aldığı hastanelerde yüzlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Saldırı ve göçle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren halk, temel sağlık imkanlarına ulaşmakta zorlanıyor.

Suriye Sivil Savunması da sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığı bölgede kadınlar için temel ilk yardım bilgilerinin verilmesine yönelik çalışmalara başladı.

İdlib Sivil Savunma Basın Danışmanı Firas Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de hastane ve sağlık görevlisi eksiği olduğu için hastaların sağlık merkezlerine ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi.

Halife, proje kapsamında Kadın Sivil Savunma Merkezlerinde, alanında uzman sağlık çalışanlarının ilk etapta 990 kadına eğitim vereceğini belirtti.

Halife, kadınların kampta ya da bulundukları herhangi bir yerde başlarına gelebilecek bir rahatsızlık veya kaza durumunda yapmaları gerekenlerin öğretildiğini kaydetti.

Sivil Savunma gönüllüsü Emel Hamo, "Kampanya kapsamında kadınların sağlık becerilerini geliştirmek için çok sayıda ev hanımına ilk yardım eğitimi veriyoruz." dedi.

Hamo, verdikleri eğitimle kadınların doğru şekilde ilk yardım yapabilmelerini sağlayacaklarını söyledi.

Kursiyer Ciyana el Halaf da eğitimler sayesinde çok değerli bilgiler öğrendiğini ifade etti.

El Halaf, "Kursta travmayla, kazalarla bayılmış bir şeker hastasına, yüksek veya düşük tansiyon hastasına nasıl müdahale edileceğini öğrendik." dedi.

Zaman zaman evde de kazalara maruz kaldıklarını ve o durumdayken nasıl hareket edeceklerini bilmediklerini ifade eden el Halaf, "Çözüm basit ama yeterli ilk yardım bilgimiz yok. Değerli bilgi içeren bu tür kursların devam etmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

İdlib'de 'Her Evde Bir Sağlıkçı' projesi başladı
İdlib'de 'Her Evde Bir Sağlıkçı' projesi başladı
İdlib'de 'Her Evde Bir Sağlıkçı' projesi başladı
İdlib'de 'Her Evde Bir Sağlıkçı' projesi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Abdullah

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Pervin Buldan Enis Berberoğlu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Sezen Aksu İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Hakan Kutlu Osman Özköylü
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İdlib'de "Her Evde Bir Sağlıkçı" projesi başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 16:00:05. #1.16#
title