İdlib'de hava saldırısı: 9 sivil öldü

İdlib'de hava saldırısı: 9 sivil öldü

Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'de sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, en az 15 sivil yaralandı.

İdlib'de hava saldırısı: 9 sivil öldü

Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'de sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, en az 15 sivil yaralandı.

Esad rejimi ve destekçileri İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor. Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki yerleşim bölgeline düzenlediği hava saldırılarında 9 sivilin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi. - İDLİB

Kaynak: İHA
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