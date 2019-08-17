İdlib'de hava saldırısı: 13 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de hava saldırısı: 13 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyinde bulanan İdlib'de Rus uçaklarının düzenlediği hava saldısı neticesinde 13 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

17.08.2019 09:48
İdlib'de hava saldırısı: 13 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyinde bulanan İdlib'de Rus uçaklarının düzenlediği hava saldısı neticesinde 13 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre saldırı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Lazkiye'nin Kebine köyüne, İdlib'in Teri, Secne, Rekaya ve Has köylerine düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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