İdlib'de hava saldırısı: 13 sivil hayatını kaybetti
Suriye'nin kuzeyinde bulanan İdlib'de Rus uçaklarının düzenlediği hava saldısı neticesinde 13 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde bulanan İdlib'de Rus uçaklarının düzenlediği hava saldısı neticesinde 13 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.
Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre saldırı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Lazkiye'nin Kebine köyüne, İdlib'in Teri, Secne, Rekaya ve Has köylerine düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle