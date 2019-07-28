İdlib'de hava saldırılarında 6 kişi öldü

SURİYE'nin rejim karşıtlarının son kalesi olan İdlib'e, Rusya desteği ile Esad yönetiminin havadan bombardımanı durmak bilmiyor. Bu sabah İdlib'in Ariha kentine yönelik düzenlenen düzenlenen hava saldırılarında 6 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Suriye'de rejim güçleri; geçen yıl Ağustos ayında ülkenin farklı noktalarından tahliye edilen sivillerin gelişiyle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'i kontrolüne almak için karadan ve havadan saldırılara başladı. Günlerce süren saldırılarda yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi yaralandı, on binlerce kişi evlerini terk etti. 17 Eylül'de Soçi'de yapılan toplantıda Türkiye, Rusya ve İran mutabakata vararak muhalifler ile rejim birlikleri arasında 15 kilometrelik silahtan arındırılmış bölge kuruldu. Mutabakatın ardından hava saldırıları sonlandırılırken, karadan yapılan saldırılar da iyice azaldı. Ancak sık sık mutabakatı ihlal eden Esed rejimi, 26 Şubat günü, Rusya'nın hava desteği ile İdlib'in güneyi ile Hama'nın kuzeyindeki kırsal bölgelere yeniden saldırı başlattı. İdlib'in kırsalındaki ilçeler topçu birlikleri tarafından karadan, Rus ve Suriye savaş uçakları ile helikopterler tarafından da havadan ateş altına alındı.

Yoğunluğu giderek artan saldırılar bugün de devam etti. Sabah saatlerinde savaş uçaklarının hedef aldığı İdlib'in Ariha ilçe merkezindeki bir yerleşim alanında 5 kişi yaşamını yitirdi. Ariha'ya bağlı Maar Şurin Köyündeki saldırıda ise uçakların vurduğu yerleşim alanlarındaki bir sivil öldü.

Uçaklar tarafından hedef alınan İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde yer alan köylere yönelik bombardımanlarda ise çok sayıda ev yıkılırken, 19 kişi ise yaralandı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından bombardıman bölgesinden tahliye edilerek İdlib'deki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.

İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde 26 Nisan'dan bu yana devam eden hava saldırılarında şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 200'ü çocuk 800' kişiyi bulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA