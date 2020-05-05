- İdlib'de halkın Ramazan coşkusu

- İdlib'de halkın Ramazan coşkusu Suriye'de korona virüs salgını endişesi yaşayan halk normal hayatına dönerken bir yandan da Ramazan coşkusu yaşıyor.

- İdlib'de halkın Ramazan coşkusu

İDLİB - Suriye'de korona virüs salgını endişesi yaşayan halk normal hayatına dönerken bir yandan da Ramazan coşkusu yaşıyor. Suriyeliler, İdlib merkezinde Ramazan ayı için alışverişlerini sürdürüyor.

Suriye'nin İdlib kentinde korona virüs salgınına rağmen insanlar normal hayata dönmeye çalışıyor. Salgın nedeniyle daha önce İdlib merkezinde kapalı olan pazar yerleri yeniden açıldı. Halk, pazarların açılmasının ardından pazarlara akın etti. Pazar yerleri, Ramazan'a özel ürünlerle süslendi. Pazara gelen müşteriler korona virüse karşı dikkat ederek alışverişlerini sürdürdü. Pazarların açılmasıyla virüsün yayılmasından endişe eden halk hijyen kurallarına uydu.

Satıcılar ise iş yerlerinin tekrar kapatılmasından endişeleniyor ve salgının bitmesini bekliyor.

Kaynak: İHA