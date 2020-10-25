İdlib'de halk Fransa'yı protesto etmek için sokağa indi
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İdlib'de halk Fransa'yı protesto etmek için sokağa indi

25.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:27
İdlib'de halk Fransa'yı protesto etmek için sokağa indi

Suriye'nin İdlib kentinde halk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a ve Müslümanlara yönelik sözlerine karşı gösteri düzenledi.

Suriye'nin İdlib kentinde halk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a ve Müslümanlara yönelik sözlerine karşı gösteri düzenledi.

İdlib'in farklı beldelerinde toplanan protestocular, ellerinde "Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir" yazan pankartlarla Fransız mallarını boykot çağrısında bulundu.

Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a ait posterleri ateşe veren protestocular, sloganlar atarak gösteri yerlerinden ayrıldı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu

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