İdlib'de görme engelliler için açılan okulda öğretmenler de görme engelli
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İdlib'de görme engelliler için açılan okulda öğretmenler de görme engelli

20.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:16
İdlib'de görme engelliler için açılan okulda öğretmenler de görme engelli

SURİYE'nin İdlib kentinde görme engelliler için açılan okulda, görme engelli 7 öğretmen, 70 öğrenciye eğitim veriyor.

SURİYE'nin İdlib kentinde görme engelliler için açılan okulda, görme engelli 7 öğretmen, 70 öğrenciye eğitim veriyor.

Savaş mağduru engellilerin eğitiminin aksamaması için İdlib Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılan okul açıldı. Okula, görme engelli 70 öğrenci kayıt yaptırırken eğitimleri için de 7 görme engelli öğretmen görevlendirildi. Sabah erken saatlerde okula gelen savaş mağduru çocuklar, eğitimleri aksamadığı için yerel yönetime teşekkür etti.

Öğrencilerden Yasin Şemal (9), "Maraat Mısrın'de oturuyorum. İdlib'e okula geliyorum. Buradaki arkadaşlarıma birlikte çalışıp öğreniyoruz. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimiz bizleri seviyor. Gelecekte öğretmen olup bizim gibi olan çocuklara eğitim vereceğiz" dedi.

İdlib'de görme engelliler için açılan okulda öğretmenler de görme engelli
İdlib'de görme engelliler için açılan okulda öğretmenler de görme engelli
İdlib'de görme engelliler için açılan okulda öğretmenler de görme engelli
İdlib'de görme engelliler için açılan okulda öğretmenler de görme engelli
İdlib'de görme engelliler için açılan okulda öğretmenler de görme engelli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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