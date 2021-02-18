İdlib'de görevli askerin evine bayrak asılması isteğini polis ekipleri yerine getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İdlib'de görevli askerin evine bayrak asılması isteğini polis ekipleri yerine getirdi

18.02.2021 19:31 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:34
İdlib'de görevli askerin evine bayrak asılması isteğini polis ekipleri yerine getirdi

Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan askerin Adıyaman'daki evine bayrak asılması isteği Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yerine getirildi.

Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan askerin Adıyaman'daki evine bayrak asılması isteği Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yerine getirildi.

İdlib'de sözleşmeli er olarak görev yapan Ramazan Erdoğan telefonla İl Emniyet Müdürlüğüne ulaşarak, kentteki evine büyük boy Türk bayrağı asılmasını istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdoğan'ın Karapınar Mahallesi'ndeki evine giderek, talebi yerine getirdi.

Polislere teşekkür eden anne Üveys Erdoğan, oğlunun kendilerine sürpriz yaptığını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Prens Harry Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Erol Bulut Nihat Özdemir Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İdlib'de görevli askerin evine bayrak asılması isteğini polis ekipleri yerine getirdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 19:35:36. #1.16#
title