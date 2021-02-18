İdlib'de görevli askerin evine bayrak asılması isteğini polis ekipleri yerine getirdi

Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan askerin Adıyaman'daki evine bayrak asılması isteği Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yerine getirildi.

İdlib'de sözleşmeli er olarak görev yapan Ramazan Erdoğan telefonla İl Emniyet Müdürlüğüne ulaşarak, kentteki evine büyük boy Türk bayrağı asılmasını istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdoğan'ın Karapınar Mahallesi'ndeki evine giderek, talebi yerine getirdi.

Polislere teşekkür eden anne Üveys Erdoğan, oğlunun kendilerine sürpriz yaptığını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül