İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanan tuğgeneral şehit oldu
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İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanan tuğgeneral şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın İdlib'deki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olduğunu bildirdi.

İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanan tuğgeneral şehit oldu
09.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:13

Milli Savunma Bakanlığı, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın İdlib'deki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Erdoğan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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