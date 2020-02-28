İdlib'de gerçekleşen hain saldırı İzmir'de kınandı

28.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:20

İdlib'de, rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen ve 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrası İzmir'den yapılan açıklamalarda saldırı kınandı.



Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Hain saldırı sonrası İzmir'deki kent yöneticileri mesaj yayınlayarak saldırıyı kınadı.



Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, şehit haberlerinin Türk milletinin yüreğine bir ateş gibi düştüğünü, karşılığının verilmeye başlandığını ve bu hunharlığın hesabının mutlaka sorulacağını belirtti. Sürekli, Türk ordusuna yönelik bu alçak saldırının uluslararası arenada topyekün bir duruşla karşılık bulması için görüşmelerin başladığını ve Türk milletinin her zamankinden daha sıkı kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Sürekli, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bulunduğu coğrafyanın huzur ve güvenliğinin tek adresidir. Karşısına hangi kirli ve kanlı hesap çıkarsa çıksın baş edebilecek güçtedir. İdlib'de ciğerimizi yakanlara da hesabı misliyle sorulacaktır. Şimdi bize düşen tarih boyu verdiğimiz tüm bağımsızlık mücadelelerinde olduğu gibi, hainlere karşı tek vücut olmak, acımızı paylaşarak azaltmaktır. Hiçbir provokasyona mahal vermemek elzemdir. Zaman devletimizin ve askerimizin yanında olma zamanıdır" ifadelerini kullandı.



"Nöbet yerimizde hazır kıta bekliyoruz"



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Görevi sadece mazlum insanları korumak, kadın, yaşlı ve çocuklara sahip çıkmak olan kahraman Mehmetçiğimize yapılan dünkü saldırıyı kabullenemeyiz. Devletimiz tüm kurumları ve gücüyle meselenin üzerine gitmektedir. Bize düşen birlik içinde birbirimize daha çok kenetlenerek bu zorlu dönemi atlatmaktır. Türk Milleti güçlü bir millettir. Ülkesini koruyamayan, vatan namusunu ona buna çiğneten Suriye'nin sanal rejimi bu saldırının karşılığını almaktadır. Canımızı yakanlara hakkettikleri cevabı veriyoruz, vereceğiz. Biz Türk milleti olarak bunu yapan cani Esad'ı da ona sahip çıkanları da çok iyi biliyoruz. Türk milleti bu zorluğu aşabilecek güçte bir millettir. Birlik ve beraberlik içinde bunu da aşacağız" diyerek günün birlik olma günü olduğunu vurguladı. Şahin, "Türk milliyetçilerinin lideri Türklüğün aklı olan Genel Başkanımız bu konuda çok net ifadelerle devletimizin ve muzaffer ordumuzu yanında olduğumuzu bildirdi. Biz de liderimizin bizi görevlendirdiği nöbet yerimizde hazır kıta bekliyoruz. Türk milletinin bu zorluğu aşacağını da çok iyi biliyoruz" diye konuştu.



"Kahramanlıkları sonsuza kadar yaşatılacak"



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, mesajında şunları söyledi:



"Bu öyle bir acı ki, ne sözlerle tarif edilebilir ne de tesellisi bulunabilir. Her biri ana kuzusu, her biri vatan ve millet aşkıyla dolu 33 Mehmetçiğimizin ateşi sadece 33 ocağa değil, 83 milyon vatandaşımızın yüreğine düşmüştür. Bu ateş yüreğimizi yakmakta, ciğerimizi dağlamaktadır. İdlip'de şehit düşen ve yüreğimizi yakan 33 şehidimize Allah'tan rahmet, başta kederli aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan tüm askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu millet, bundan önce vatani görevini yaparken şehit düşen hiç bir kahramanını unutmadığı gibi, şehit düşen 33 askerimizde asla unutmayacak, hatıraları ve kahramanlıkları sonsuza kadar yaşatılacaktır."



"Hepimizin içi kan ağlıyor"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezindeki 'Bağımsız Yaşam Çalıştayı'nda "Hepimizin içi kan ağlıyor. 33 şehidimiz var. Yaralılarımız var. Bunun için diyoruz ki 'şimdi hemen barış'. Savaşa hayır, savaşa hayır, savaşa hayır" dedi.



"Şiddetle kınıyoruz"



Ege Üniversitesi (EÜ) Senatosu tarafından yapılan açıklamada, "Bölgesinde güçlü bir aktör olan ülkemiz, Suriye'deki iç savaşın başladığı günden bu yana yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi misafir etmektedir. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre; son aylarda Suriye rejim güçlerinin İdlib kentinde düzenlediği saldırılardan kaçan 500 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 900 bin Suriyeli topraklarımıza sığınmak üzere sınırlarımıza dayanmış durumdadır. Rejim güçlerinin saldırgan tutumları bölgede bir insanlık dramı yaşanmasına yol açmıştır. Türk Milleti, tarih boyunca mazlumların yanında olmuş, yardım çığlıkları karşısında sessiz kalmamıştır. Suriye'nin İdlib kentinde uluslararası mutabakatlar kapsamında güvenli bölge oluşturmak amacıyla harekete geçen ülkemiz, bölgede barışın sağlanması için de yoğun bir çaba harcamaktadır. Güvenli bölge oluşturmak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize yönelik 27 Şubat tarihinde, gayrı meşru rejim güçlerinin saldırısında, şehit düşen kahraman askerimizin derin üzüntüsü içindeyiz. Ege Üniversitesi olarak, yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olan rejim güçlerinin, askerlerimize yönelik hain saldırısını şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.



"Milletçe başımız sağ olsun"



İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İdlib'de 33 askerimizin şehit olmasının ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Özgener mesajında, "Sınırlarımızın ve ülkemizin güvenliği için İdlib'de görev yapan askerlerimize yönelik hain saldırı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Gayri meşru rejimin, bölgeye barış getirmek için çalışan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirdiği bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Ülke menfaatlerimizin ve güvenliğimizin söz konusu olduğu bu süreçte devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Suriye'de rejimin insanlığa karşı işlediği suçların durdurulması amacıyla Astana sürecinin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.



"Şehitlerimizi kalbimize gömüyoruz"



Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de "Şehitlerimizi kalbimize gömüyoruz, şehit ailelerimiz başta olmak üzere Türk milletinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.



Türk askerinin İdlib'de uluslararası anlaşmalardan doğan yetkisiyle, Türkiye'yi terör unsurlarından korumak için bulunduğuna dikkati çeken Eskinazi, NATO müttefiki olan Türkiye'nin bu süreçte NATO'dan hak ettiği desteği görmeyi beklediğine dikkati çekti. Eskinazi, "Son bir ayda 43 şehit verdik. İdlib'deki durum son derece endişe verici. Bundan sonraki süreçte şehit vermemek için askeri tedbirlerin arttırılması gerektiği anlaşılıyor. Zaman yitirmeden ve başka şehitler vermeden bu tedbirler alınmalı" diyerek sözlerini noktaladı.



"Acımız çok büyük"



Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Dün gece, Suriye rejim güçlerinin hain saldırısı sonrasında İdlib'den gelen şehit haberleri yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, ülkemize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Acımız çok büyük. Kaybettiğimiz canlarımız için; aklı selim, sağduyulu ve tek yürek olmamız gereken bir süreçten geçmekteyiz. Askerimizin, vatan topraklarını terör unsurlarından arındırmak ve korumak adına İdlib'de karşı karşıya kaldığı bu durum, bir kez daha 'dış politikada dostluk yoktur, sadece çıkarlar vardır' sözünü hatırlatmıştır. Ülkemizi yalnız bırakanlar, Mehmetçiğimizin kanını dökenler karşısında daha stratejik adımlar atmamız gerektiği çok nettir. Orta Doğu bataklığında kaybolmamak, daha fazla canımızı kaybetmemek adına buna mecburuz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta sulh, cihanda sulh' sözü de her daim yolumuzu aydınlatmalıdır."



"Dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır"



Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırısında şehit düşen askerler için taziyede bulundu. Aslan, "Sivilleri göçe zorlayan, ölüme terk eden bu büyük drama artık dünya kamuoyunun dur demesi gerekmekte. İnsan haklarına aykırı tutumun sonlandırılması gerekmektedir. Kahraman Mehmetçiklerimiz bölgede insanüstü bir varlık yürütmektedir. Şehit düşen askerlerimiz yüreğimizi yakmıştır. Milletimizin başı sağ olsun. Sözün bittiği yerdeyiz. Suriye'deki negatif gelişmelerin bedelini hem madden hem de canlarımızla ödeyen bir ülkenin yurttaşları olarak, tüm dünya kamuoyunun artık bu trajediye odaklanması gerektiğini düşünüyoruz. İdlib'de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyu daha fazla duyarsız kalmamalıdır" diye konuştu.



"Kabul edilemez"



İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli ise, şunları söyledi:



"İdlib'de kahraman ordumuzu hedef alan alçakça bir saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize rahmet, ülkemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yıllardır milyonlarca Suriyeli'ye ev sahipliği yapan ve yeni insani dramların yaşanmaması için Suriye topraklarında barışçıl amaçlarla bulunan ülkemize karşı yapılan bu saldırı, hiçbir şekilde kabul edilemez. Birleşmiş Milletler ve NATO başta olmak üzere, varlık sebebi küresel barış olan kurumların bir an önce devreye girip daha fazla şehit vermeden gerekli tedbirleri alması ve artık bir insanlık sorunu haline gelen Suriye meselesinin kökten çözümünü sağlaması elzemdir. Türk iş dünyası olarak tüm varlığımızla ülke yönetiminin ve ordumuzun arkasında olduğumuzun bilinmesini isterim."



"Devletimizin yürüyüşünü kimse durduramayacaktır"



Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir de, hain saldırıya ilişkin şehit olan askerlere başsağlığı diledi. Özdemir, "Bu alçak saldırıda 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehadet mertebesine yükselmiş, 32 kahramanımız ise yaralanmıştır. Yüreğimize kor bir ateş düşüren bu kara gün, sözlerin tümünü boşa çıkarmış, acıların en büyüğünü aziz milletimize yaşatmıştır. İçerisinde her türlü melaneti, zalimliği ve vahşeti barındıran emperyalizmin, Orta Doğu'yu tozlaştırma, insansızlaştırma ve cehennemi dünyaya taşıma gayesinin sonucunda sadece acının hakim olduğu bir coğrafyayı bizlere diretilmektedir. Bugün İdlib'de, Irak'ta, Arakan'da, Kudüs'te Müslümanlara kan kusturma acziyeti içerisine olan küresel iktidar odaklarının, kapitalist sermaye sahiplerinin, kan emicilerin ve silah baronlarının karşısında mazlumun ve mağdurun yanında olan milletimizin ve devletimizin yürüyüşünü kimse durduramayacaktır" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA