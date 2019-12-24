İdlib'de geçen ay başından bu yana en az 215 bin sivil yerinden edildi

24.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:21

Suriye'de Beşşar Esad güçleri ve Rusya'nın, İdlib'e düzenlediği saldırıları sonucu son iki günde 10 bin sivil daha yerinden edildi. Kasım ayı başından bu yana en az 215 bin sivil Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.



İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'dan alınan bilgiye göre, Esad ordusu ve İran destekli yabancı silahlı gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 2 günde en az 10 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. Euronews.com'da Görüntüle