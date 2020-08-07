İdlib'de evde patlama: 1 ölü, 5 yaralı Suriye'nin İdlib kentinde bir evde patlama meydana geldi.

Suriye'nin İdlib kentinde bir evde patlama meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Sivil savunma yetkilileri, patlamada bir çocuğun hayatını kaybettiğini, 5 sivilin yaralandığını duyurdu. Yetkililer patlama sonucu evin tamamen yıkıldığını aktarırken, patlamanın nedenine dair henüz bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA