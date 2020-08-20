İdlib'de ele geçirilen mühimmat imha edildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde ele geçirilen çok sayıda mühimmatın imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde ele geçirilen çok sayıda mühimmatın imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların İdlib bölgesinde icra ettiği arama-tarama faaliyetinde çok sayıda mühimmat bulunduğu aktarıldı.

Ele geçirilen mühimmat arasında 70 roket, 2 Katyuşa lançeri, anti tank mayını, 8 sandık Oerlikon fişeği, 3 tank mühimmatı, 28 top mermisi, 10 havan mermisi, 165 havan/top tapası, çuval sevk barutu, 42 roket sevk fişeğinin yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA