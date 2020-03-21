İdlib'de Covid-19 endişesi: 'Bırakın elimizi yıkamayı, insanlar çocuklarını yıkayacak su bulamıyor'
Dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs 280 binden fazla insanı enfekte ederken, İdlib'deki milyonlarca sığınmacılar arasında tek bir Covid-19 vakası dahil tespit edilemedi. Bunun sebebi ise çok basit, henüz bölgede hiçbir test yapılamadı
Dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs 280 binden fazla insana bulaşırken, İdlib'deki yüz binlerce göçmen arasında tek bir Covid-19 vakası dahi tespit edilemedi. Bunun sebebi ise çok basit, henüz bölgede hiçbir test yapılamadı.
Ancak sahada çalışan Suriyeli doktor ve sağlık uzmanları, aslında virüsün bölgede etkili olmaya başladığını savunuyor. Covid-19'un belirtilerinin görülmeye başlandığı bölgede yaşanan ölümlerin, hastalıktan kaynaklı olduğunu kanıtlamak mümkün değil. Euronews.com'da Görüntüle
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