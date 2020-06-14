İdlib'de çocukların bisiklet sevinci
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İdlib'de çocukların bisiklet sevinci

İdlib'de çocukların bisiklet sevinci Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ve Damla Projesi gönüllülerinin desteğiyle İdlib'deki Türk Kızılay Al-Raddiya yetimhanesinde bulunan 137 çocuğa bisiklet hediye edildi.

14.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:58

İdlib'de çocukların bisiklet sevinci

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ve Damla Projesi gönüllülerinin desteğiyle İdlib'deki Türk Kızılay Al-Raddiya yetimhanesinde bulunan 137 çocuğa bisiklet hediye edildi.

3 Haziran Dünya Bisiklet Gününde Ankara'dan yola çıkan AFAD Spor Kulübü Bisiklet Takımı, İdlibli yetimler için pedal çevirdi. Bisiklet Takımı'nın 6 Haziran'da Hatay'a ulaşmasının ardından hazırlıklar başladı. Hazırlıkların ardından, AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ve Damla Projesi gönüllülerinin desteğiyle İdlib'deki Türk Kızılay Al-Raddiya yetimhanesinde bulunan 137 çocuğa bisiklet hediye edildi.

İdlib'de çocukların bisiklet sevinci

Kaynak: İHA

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