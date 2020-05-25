İdlib'de çocukların bayram sevinci Suriye'nin İdlib kentinde Al-Dana kasabasında yaşayan çocuklar Ramazan Bayramı'nın 2. gününde seyyar salıncak, dönme dolap ve şişme kaydıraklarla gönüllerince eğlendi.

Suriye'nin İdlib kentinde Al-Dana kasabasında yaşayan çocuklar Ramazan Bayramı'nın 2. gününde seyyar salıncak, dönme dolap ve şişme kaydıraklarla gönüllerince eğlendi.

Suriye'de Esad rejiminin saldırıları nedeniyle çok kez yerinden edilen ailelerin çocukları her şeye rağmen bayramı kutladı. İdlib kentinde Al-Dana kasabasında çocuklar, sokağa getirilen seyyar salıncak, dönme dolap ve şişme kaydırak gibi oyuncaklar sayesinde bayram sevinci yaşadı. Suriyeli çocuklar bayramın ilk gününde şiddetli yağmur nedeniyle sokağa çıkmadı. Ancak, bugün yerel örgütler tarafından kurulan mini lunaparkta gönüllerince eğlendi. - İDLİB

Kaynak: İHA