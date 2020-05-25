İdlib'de çocuklar bayramı ateşkes ortamında geçiriyor
Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkesten sonraki ilk Ramazan Bayramı'nda çocuklar, parklara akın etti.
25.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:30
Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkesten sonraki ilk Ramazan Bayramı'nda çocuklar, parklara akın etti.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki çocuklar, ateşkesin sağladığı güven ortamında Ramazan Bayramı dolayısıyla parklarda bir araya geldi.
TRT Arapça kameralarına yansıyan görüntülerde, onlarca İdlibli çocuk, kurulan parkta doyasıya eğlendi.
Görüntülerde, bazı çocukların oyuncak trenle şehir turu attığı da görüldü.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA