İdlib'de çadırdaki sobadan zehirlenen 4 kişilik aile yaşamını yitirdi
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İdlib'de çadırdaki sobadan zehirlenen 4 kişilik aile yaşamını yitirdi

Suriye'nin İdlib ilinde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak bir kampa sığınan dört kişilik aile, sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti.

12.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:44
İdlib'de çadırdaki sobadan zehirlenen 4 kişilik aile yaşamını yitirdi

'nin ilinde, rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak bir kampa sığınan dört kişilik aile, sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Rejim ve destekçilerinin İdlib'in kuzeyindeki Kefer Ruma beldesine düzenlediği saldırılarından kaçarak Diya-3 kampına sığınan Suriyeliler, komşularından alamamaları üzerine, çadırlarını ziyaret etti.

Kamp sakinleri, anne, baba ve iki çocuktan oluşan ailenin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından öldüğünü belirtti.

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.


Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temel yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor.

Kaynak: AA
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