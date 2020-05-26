İdlib'de "Bursa Mahallesi" kurulacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İdlib'de "Bursa Mahallesi" kurulacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin İdlib kentinde briket ev inşası için başlattığı projede çalışmalarını sürdüren Bursa İHH İnsani Yardım Derneği, bölgede evler, cami ve okuldan oluşan "Bursa Mahallesi" kurmayı hedefliyor.

İdlib'de
26.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:14

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin İdlib kentinde briket ev inşası için başlattığı projede çalışmalarını sürdüren Bursa İHH İnsani Yardım Derneği, bölgede evler, cami ve okuldan oluşan "Bursa Mahallesi" kurmayı hedefliyor.

Dernek Başkanı Hüseyin Kaptan, AA muhabirine, savaşın ilk başladığı günden beri Suriye'ye yardım kampanyaları düzenlediklerini ve şu ana kadar Bursalı hayırseverlerin desteğiyle bin tıra yakın gıda, elbise ve temizlik maddesi gibi ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Yardım kampanyalarının ramazan boyunca da devam ettiğini belirten Kaptan, gıda yardımlarının yanında bölgede yetim evleri inşa ettiklerini, kadın kollarının da birçok güzel işe vesile olduğunu anlattı.

Özellikle son dönemde İdlib'de yaşanan göç dalgasından sonra çadırlarda kalmanın çok zor olduğunu vurgulayan Kaptan, şöyle konuştu:

"Çadırlarda yaşayan insanların artık aile mahremiyetleri kalmadı. Yazın sıcaktan, kışın da soğuktan çadırların içinde kalmak çok zor. İnsanların daha makul yerlerde yaşayabilmeleri için bugüne kadar farklı bölgelerde konteyner kentler oluşturduk. Özellikle İdlib'de de normal bir ev kadar olmasa da çadırdan daha iyi briket evler yapmaya başladık. 2 gözlü 25 metrekare, çadır maliyetinden de daha uygun, böyle bir kampanya başlattık."

Hayırseverlerin kampanyaya büyük ilgi gösterdiğini anlatan Kaptan, ilk etapta 10 bin briket ev yapılmasının planlandığını, İHH'nin yoğun talep üzerine bu rakamı 15 bine çıkardığını dile getirdi.

Bursa olarak da kampanyaya ilk etapta 500 briket ev yaparak destek vereceklerini bildiren Kaptan, şöyle devam etti:

"500 evin maliyeti şu an hemen hemen toplandı. İnşallah evlerimizi de orada en kısa sürede inşa edip çadırda yaşayan ve yeni gelen aileleri daha güvenli, biraz daha soğuğa ve sıcağa dayanıklı, mahremiyeti olan evlere yerleştireceğiz.

Briket evlerle birlikte ele alacağımız en önemli konulardan biri de eğitim. Bugüne kadar eğitim alamayan çocuklar var. Savaş başladığında doğan çocuk 9 yaşına geldi. Okuma yazması olmayan bir nesle şahitlik ediyoruz. Briket evlerle birlikte okul da inşa ediyoruz. İbadet edebilmeleri için cami, ortak tuvalet, banyolar inşa ediyoruz. Bir nebze olsun insani yaşam şartlarını oluşturmaya çalışıyoruz. Elimizi uzatmak ve yardımlarımızı devam ettirmek adına çalışmalarımız devam edecek."

"Hedefimiz orada Bursa Mahallesi kurmak"

Savaşın bitmediğini, düşen bombaların kadın, çocuk, sivil ayrım gözetmeden insanları öldürdüğünü belirten Kaptan, "Hamdolsun sınıra yakın bölgelerde bugüne kadar yapılan projeler çok güzel örnek teşkil etti. Bizim başlattığımız briket evler projesini tüm sivil toplum kuruluşları ile Türk Kızılayı, AFAD da yapmaya başladı. Onlar da aynı sistemi uyguluyor. Bu da bizi sevindiren bir kısım." diye konuştu.

Kaptan, bir briket evin bedelinin 2 bin 200 lira olduğuna, ne kadar yardım toplanırsa oraya daha fazla evin inşa edileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerin, açıklamasına 'Suriye veya İdlib briket ev' yazıp banka hesaplarına yatırdıkları yardım o fonda kullanılacaktır. Tamamını veremeyen az miktarda da olsa oraya bir katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerin de yardımlarını orada kullanacağız. 50 veya 100 ev yaptırmak isteyen bazı kurum ve kuruluşlar var. Orada yaptırdığımız evlere o kurumların ismini veriyoruz. Bizim hedefimiz de orada Bursa Mahallesi veya köyü kurmak. İçinde 500 veya bin briket ev ile camisi ve okulu olacak. Bursa Mahallesi'nin içinde de kurumların sokakları olacak. Allah bu projeyi bitirip görmeyi bizlere nasip etsin. Böyle bir hedefimiz var. Kampanya devam ediyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Kılıçdaroğu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak 'Umre' ziyareti istedi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'polis zorbalığı' başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez
İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul...
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Hatice Çarpar Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay İlhan Cavcav Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İdlib'de "Bursa Mahallesi" kurulacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 12:14:06. #1.15#
title