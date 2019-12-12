İdlib'de bombardımandan kaçanların sığındığı kamplar sular altında kaldı

12.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:04

SURİYE'de rejimin İdlib kenti ve kırsalına yönelik bombardımanından kaçanların kendi imkanlarıyla çadır kurup oluşturduğu kamplar, aşırı yağışların etkisi ile sular altında kaldı.

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın, kuzeybatısındaki İdlib kenti kırsalında bulunan, sığınmacıların kendi imkanlarıyla oluşturduğu derme çatma çadırlardan oluşan bazı kamplar, bir süredir devam eden yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı. Ağırlıklı olarak İdlib'in güney kırsalındaki bombardımanlardan kaçan sivillerin yaşadığı kamplar aşırı sel tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. ?İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nca kamplarda yaşayan insanlar için acil yardım çağrısında bulunuldu.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, kış mevsiminin soğukluğu ve ailelerin imkansızlığı nedeniyle sular altında kalan, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşayanların zor günler geçirdiklerini söyledi. Bombardımandan kaçarak geldikleri derme çatma ve sağlıksız şekilde oluşturulan çadırlarda yaşayanların, su baskını nedeniyle mağdur olduklarını belirten Tosun, "Ailelerin soba, yakacak, gıda ve hijyen paketlerine ihtiyacı var. Eğer bu yağışlar devam ederse, kampların birkaç gün sonra sel baskınına maruz kalma tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle sel felaketinin meydana gelmesi durumunda ailelerin mağdur olmaması için acil olarak bölgeye yardımların ulaştırılması gerekiyor" dedi.'SULARIN İÇERİSİNDEYİZ'Bombardımanda 7 çocuğunu kaybeden, İdlib'in kuzey kırsalındaki kampa gelerek sığınan Ayşe Casim (65), kaldıkları çadırı su bastığını belirterek, "Evlerimiz yıkıldı. Sahip olduğumuz her şeyi kaybettik. Bu kampta da 15-20 gündür yağmurun altındayız. Sularla iç içe yaşıyoruz" dedi.BAĞIŞTA BULUNULABİLİYOR

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamada yardım çalışmalarına destek olmak için bütün operatörlerden SURİYE yazıp 3072'ye kısa mesaj atarak 5 liralık bağışta bulunulabileceği, ayrıca İHH'nın banka hesaplarına 'SURİYE' açıklaması ile birlikte bağış yaparak vakfın bölgedeki çalışmalarına katkı sağlanabileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA