İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü

Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 1 sivil öldü, çok sayıda sivil de yaralandı.

24.08.2019 14:28
İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü

Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 1 sivil öldü, çok sayıda sivil de yaralandı.


Suriye'nin İdlib kentinin El-Kusor mahallesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 1 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasarın da meydana geldiği gözlendi. Olay yerine sivil savunma ekipleri intikal etti. Ekipler, yaralıları bölgedeki sahra hastanelerine nakletti. - İDLİB

Kaynak: İHA
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