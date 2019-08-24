İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü

24.08.2019 14:28

Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 1 sivil öldü, çok sayıda sivil de yaralandı.



Suriye'nin İdlib kentinin El-Kusor mahallesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 1 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasarın da meydana geldiği gözlendi. Olay yerine sivil savunma ekipleri intikal etti. Ekipler, yaralıları bölgedeki sahra hastanelerine nakletti. - İDLİB

Kaynak: İHA