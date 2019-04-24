İdlib'de Bir Binada Meydana Gelen Patlamada '15 Kişi Hayatını Kaybetti'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye sınırındaki İdlib eyaletinde bir binada meydana gelen patlamada, çoğunluğu sivil 15'ten fazla kişinin öldüğünü ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'nin 20 kilometre güneyindeki Cisr eş-Şuğur kentinde bulunan bu binanın çaprazındaki başka bir binanın kısmen çöktüğünü ve çevredeki diğer binaların da çökmek üzere olduğunu belirtiyor.

Olay yerindeki AFP muhabiri, en az dört katlı bir binanın çöktüğünü gördüğünü bildirdi.

Reuters ise görgü tanıkları ve kurtarma çalışanlarına dayandırdığı haberinde, 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kurtarma çalışanlarından birinin, arkadaşlarının yardımıyla, düşen büyük bir beton yapının altına girerek, hayatta kalanlara ulaşmaya çalıştığı belirtiliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamada hayatını kaybedenlerden 13'ünün sivil olduğunu bildirdi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Gözlemevi'nin müdürü Rami Abdel Rahman, "patlamanın, pazarın yanında olduğunu" açıkladı.

Abdel Rahman, daha önceki açıklamasında patlamanın bomba yüklü bir araç nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini kaydetmişti.

Yerel savunma yetkilisi Abdülvahab el Abdu ve olay yerindeki siviller ise, patlamanın nedenini bilmediklerini söylediler.

Abdu, 13 sivilin "bilinmeyen bir nedenle" hayatını kaybettiğini söylüyor.

AFP'ye konuşan görgü tanığı Abu Ammar, "korkunç büyüklükteki patlamanın 50 metre uzaklıktaki evinden hissedildiğini" söyledi.

Olayın ardından patlama yerine koştuğunu söyleyen Ammar, "Enkazın altında halen canlı kişiler, enkaz yerinde ise çok sayıda vücut parçası vardı" dedi.

Kurtarma çalışanlarının enkazı temizlemek için buldozer çağırdıkları görüldü.



İdlib bölgesi, 3 yıl öncesine kadar El Kaide'nin Suriye kolu olan Nusra Cephesi'nin başını çektiği Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütü tarafından kontrol ediliyor.

Cisr eş-Şuğur kentinde, Uygur savaşçılardan oluşan Türkistan İslami Partisi (TİP) de varlık sergiliyor.

AFP, İdlib eyaletinde Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) uyuyan hücrelerinin olduğunu bildiriyor.

Şu an İdlib'de 20 bin civarında savaşçısı olan HTŞ, İdliblilerin anlattığına göre, IŞİD'inkine benzer radikal dini kurallara uyması için halka baskı yapıyor.

İdlib'te Rusya ile Türkiye öncülüğünde varılan anlaşma neticesinde, Heyet Tahrir el Şam ile rejim güçleri arasında kırılgan bir ateşkes geçerliliğini koruyor.

Ancak HTŞ'nin Ocak ayında bölgenin tamamının kontrolünü ele geçirmesinden beri bölgede yaşayan 3 milyon kişi, yoğun bir bombardıman altında.

İdlib, Suriye'de muhaliflerin elindeki son bölge.

Salı günü, Han Şeyhun kasabasında rejim güçlerinin bombardımanı neticesinde 4'ü çocuk olmak üzere 7 sivilin öldüğü bildiriliyor.

Han Şeyhun'daki bombardımanın yoğunlaşması nedeniyle, Eylül ayındaki ateşkes anlaşmasından beri en yoğun göç dalgası yaşandı.