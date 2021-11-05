İdlib'de bedensel engelliler masa tenisi turnuvasında yarıştı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili ve çevresinde yaşayan bedensel engelliler için masa tenisi turnuvası düzenlendi.

İdlib ve çevresinde yaşayan bedensel engellilere savaş ortamını unutturmak ve morallerini yükseltmek amacıyla düzenlenen turnuva büyük ilgi gördü.

Yerel derneklerin organize ettiği etkinliğe çok sayıda engelli amatör sporcu katıldı.

Takımlar halinde katılan 17 sporcudan dereceye girenlere kupa ve madalya takdim edildi.

Turnuvada yarışan engellilerden Yaser Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davet edildikleri turnuvaya takım arkadaşlarıyla katıldıklarını söyledi. Hamdan, etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Esed rejiminin sivil yerleşimlere düzenlediği saldırı sonucu sol bacağımı kaybettim." dedi.

Mahmut Davud da turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Suriye'deki iç savaş sonucu engelli oldum. Turnuvaya katıldık. Şu an hakemlerin kararlarını bekliyoruz." diye konuştu.

"Her şeyin üstesinden gelebileceklerini gösterdiler"

Turnuvayı organize eden Şafak Derneği temsilcilerinden Sirac Asfur da daha önce de engelliler için benzer spor müsabakaları yaptıklarını belirterek, "Katılımcılar daha önce de olduğu gibi zorluklara rağmen her şeyin üstesinden gelebileceklerini gösterdiler. Onlardan umut alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyonla engellilerin topluma entegre olmalarını amaçladıklarını vurgulayan Asfur, engellere rağmen başarılı olunabileceğini dünyaya gösterdiklerini kaydetti.

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