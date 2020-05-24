- İdlib'de bayram namazı kılındı
- İdlib'de bayram namazı kılındı Suriye'nin İdlib kentinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.
24.05.2020 20:27 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:27
- İdlib'de bayram namazı kılındı
İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.
İdlib kentinin kuzeyinde sığınmacı kampının bulunduğu Deir Hassan köyündeki camide bayram namazı kılındı. Namaz sırasında korona virüs nedeniyle uygulanması gereken sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı ve birçok Müslümanın maske takmadığı görüldü. Namaz sonrasında Müslümanlar salgına aldırış etmeden sarılıp tokalaşarak bayramlaştı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA