İdlib'de bayram namazı kılındı
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İdlib'de bayram namazı kılındı

Suriye'nin İdlib kentinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

İdlib'de bayram namazı kılındı
24.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:10

Suriye'nin İdlib kentinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

İdlib kentinin kuzeyinde sığınmacı kampının bulunduğu Deir Hassan köyündeki camide bayram namazı kılındı. Namaz sırasında korona virüs nedeniyle uygulanması gereken sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı ve birçok Müslümanın maske takmadığı görüldü. Namaz sonrasında Müslümanlar salgına aldırış etmeden sarılıp tokalaşarak bayramlaştı. - İDLİB

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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