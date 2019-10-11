İdlib'de Barış Pınarı Harekatı'na destek

11.10.2019 23:45

İdlib'e bağlı Maarat el Numan'da YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için gösteri düzenlendi.

İdlib'e bağlı Maarat el Numan'da halk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizlemek üzere başlattıkları Barış Pınarı Harekatı'na destek için gösteri düzenledi. Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için sokaklara çıkan halk, terörist gruplara karşı sloganları attı. Her zaman terör örgütlerinin karşısında olduklarını ifade eden halk, Türk ordusu ve Suriye halkı arasında kardeşlik olduğunu vurguladı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA