İdlib'de ateşkes uygulaması başlatılacak

10.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:23

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacağını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde; hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır. Bu kapsamda 12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA