İdlib'de 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
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İdlib'de 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

İdlib'de 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
05.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:58

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, TR-RF Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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