İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

11.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:44

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib'de 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre, 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA