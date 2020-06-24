İdlib'de 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı
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İdlib'de 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında işletilen aşevinde pişirilen 5 bin kişilik sıcak yemek, her gün sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere dağıtılıyor.

İdlib'de 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı
24.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:52

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında işletilen aşevinde pişirilen 5 bin kişilik sıcak yemek, her gün sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere dağıtılıyor.

İdlib kırsalında yaşayan savaş mağduru sivillere yönelik sıcak yemek desteği için Katar Charity ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından aşevi işletilmeye başlandı. İdlib'deki aşevinde pişirilen 5 bin kişilik sıcak yemek, her gün sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere dağıtılıyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib'de sıcak yemek ihtiyacını gidermek amacıyla dağıtımların sürdüğünü söyledi. Bölgede birçok ailenin yemek pişirmek için gerekli gıda ve mutfak malzemesine sahip olmadığını belirten Tosun, "Kamplarda yaşayan ailelere kendi yemeklerini pişirebilmeleri için gıda ve mutfak malzemesi desteği veriyoruz. Lakin bu yardımları alana kadar da onları yalnız bırakmıyor ve sıcak yemek dağıtımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Katar Charity ve İHH iş birliğiyle işletilen aşevinde günlük 5 bin kişilik sıcak yemek çıkarılıyor. Yemekleri her gün vakit kaybetmeden ailelere dağıtıyoruz. Desteklerinden ötürü Katar Charity kurumuna teşekkür ediyoruz" dedi.İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında çalışma yürütüyor.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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