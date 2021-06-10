İdlib'de 450 hanelik Bağcılar Mahallesi kuruldu
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İdlib'de 450 hanelik Bağcılar Mahallesi kuruldu

İdlib'de 450 hanelik Bağcılar Mahallesi kuruldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi, zulmün yaşandığı Suriye'nin İdlib kentinde olumsuz şartlarda yaşayanlara yardım eli uzattı.

Bu kapsamda İdlib Soran bölgesindeki bir alana 450 briket evden oluşan Bağcılar Mahallesi inşa edildi. Tamamlanarak hizmete sunulan evlere yerleşen savaş mağdurları yaz kış daha rahat bir hayat yaşayacak.

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İHH Bağcılar İlçe Başkanlığı, Suriye'deki insanlık dramı için harekete geçti.Bu amaçla İHH'nın İdlib şehrinde çadır kentlere alternatif olarak başlattığı briket ev projesine destek verildi. Kırsaldaki Soran bölgesinde 2020 yılı Ocak ayında başlanan projede 450 briket evin inşaatı tamamlandı. 24 metrekarelik 1+1 evler, dayanıklı malzemelerden imal edildi. Mutfak, banyo ve tuvalet de bulunan evler her türlü ihtiyacı karşılıyor.

Yaz kış rahat bir hayat sürecekler

Bağcılar Mahallesi adı verilen bölgede kısa süre önce hayat başladı. Hizmete sunulan 450 konuta savaş mağduru İdlibli ihtiyaç sahibi aileler yerleştirildi. Anne-babalar çocuklarıyla birlikte bundan sonra hem yazın hem kışın güzel bir yaşam sürecekler. Çadırdan kurtulan aileler, bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Hayırlı bir olaya vesile olduk

Dünyanın neresinde olursa olsun zorda kalmış herkesin yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İdlib'te yaşanan çatışmalardan dolayı ülkemizin sınırına yakın bölgelere göç eden sığınmacılar için konut inşa ettik. İnsanlığın zor bir süreçten geçtiği bu zamanda böylesine hayırlı bir olaya vesile olduğumuz için Rabbime şükürler olsun. Suriyeli kardeşlerimiz artık rahat edecekleri evlerine kavuştular. İnşallah bölgedeki sıkıntılar da bir an önce sona erer" dedi.

Kaynak: Bültenler

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