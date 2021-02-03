İdlib'de 26 briket evin bulunduğu "Adıyaman Sokağı" kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İdlib'de 26 briket evin bulunduğu "Adıyaman Sokağı" kurulacak

03.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:00
İdlib'de 26 briket evin bulunduğu

Suriye'nin İdlib kentinde, ihtiyaç sahipleri için 26 briket evin inşa edileceği "Adıyaman Sokağı" oluşturulacak.

Suriye'nin İdlib kentinde, ihtiyaç sahipleri için 26 briket evin inşa edileceği "Adıyaman Sokağı" oluşturulacak.

Suriye'de yaşanan saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere sığınanlar için başlatılan briket evler projesine, Adıyaman'daki din görevlileri de katkı sağlayacak.

İl ve ilçe müftülüklerinde görevli personel tarafından toplanan 156 bin liraya yakın bağışla, bölgeye 26 briket ev inşa edilecek. "Adıyaman" ismi verilecek sokakta, 1+1 şeklinde 30 metrekarelik evler yer alacak.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, müftülük binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 gün önce sağanak ve selin yaşandığı İdlib'de çadırların hasar gördüğünü söyledi.

İl ve ilçe müftülükleri çalışanlarının bu afete kayıtsız kalmadığını anlatan Taşcı, "Bizler de orada yaşayan kardeşlerimizin imdadına koşalım dedik, bu manada bir kampanya düzenledik. Yardımlarını esirgemeyen ve kampanyaya dahil olan bütün personelimize teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İdlib'de 26 briket evin bulunduğu "Adıyaman Sokağı" kurulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 13:18:01. #1.16#
title