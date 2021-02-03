İdlib'de 26 briket evin bulunduğu "Adıyaman Sokağı" kurulacak

Suriye'nin İdlib kentinde, ihtiyaç sahipleri için 26 briket evin inşa edileceği "Adıyaman Sokağı" oluşturulacak.

Suriye'de yaşanan saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere sığınanlar için başlatılan briket evler projesine, Adıyaman'daki din görevlileri de katkı sağlayacak.

İl ve ilçe müftülüklerinde görevli personel tarafından toplanan 156 bin liraya yakın bağışla, bölgeye 26 briket ev inşa edilecek. "Adıyaman" ismi verilecek sokakta, 1+1 şeklinde 30 metrekarelik evler yer alacak.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, müftülük binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 gün önce sağanak ve selin yaşandığı İdlib'de çadırların hasar gördüğünü söyledi.

İl ve ilçe müftülükleri çalışanlarının bu afete kayıtsız kalmadığını anlatan Taşcı, "Bizler de orada yaşayan kardeşlerimizin imdadına koşalım dedik, bu manada bir kampanya düzenledik. Yardımlarını esirgemeyen ve kampanyaya dahil olan bütün personelimize teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül