İdlib'de 2'nci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini açıkladı.
23.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:45
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA