İdlib'de 2'nci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
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İdlib, 3. Sayfa

İdlib'de 2'nci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini açıkladı.

23.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:45
İdlib'de 2'nci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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