- İdlib'de 2'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
- İdlib'de 2'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 2'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildiğini açıkladı.
23.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:27
- İdlib'de 2'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
İDLİB - Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 2'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
Kaynak: İHA