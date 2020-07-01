İdlib'de 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
01.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:22
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA