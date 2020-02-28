İdlib'de 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

28.02.2020 00:10 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:10

İDLİB'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri, 10 Şubat'tan bu yana Esad rejimi unsurlarına ağır darbe vurdu. 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirilirken, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. Ayrıca aynı dönemde 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etkisiz hale getirildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA