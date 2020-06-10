İdlib'de 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı
İdlib'de 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı Milli Savunma Bakanlığı, 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
10.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:35
İdlib'de 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye - Rusya Federasyonu arasındaki mutabakat çerçevesinde; 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık, devriyeye ilişkin görüntüleri ve fotoğrafları paylaştı.
Kaynak: İHA